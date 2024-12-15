Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية توسع توغلها في ريف القنيطرة وتدخل قرية جديدة (الميادين)

Lebanon 24
15-12-2024 | 08:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية باتت على بعد 15 كلم عن الطريق الدولية بين دمشق وبيروت (الميادين)
lebanon 24
15/12/2024 19:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري : القوات ⁧الإسرائيلية⁩ تنسحب من أم باطنة وتعيد انتشارها في ريف القنيطرة
lebanon 24
15/12/2024 19:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: واشنطن أوقفت شحنة قنابل ثقيلة لسلاح الجو ووافقت على صفقة عربات مدرعة جديدة لتعزيز القوات البرية الإسرائيلية
lebanon 24
15/12/2024 19:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لا علم لنا بأسباب تفجير القوات الإسرائيلية قرية بأكملها في جنوب لبنان
lebanon 24
15/12/2024 19:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2024-12-15
12:22 | 2024-12-15
12:15 | 2024-12-15
12:12 | 2024-12-15
12:11 | 2024-12-15
12:10 | 2024-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24