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الدفاع المدني السوري: مقتل 18 شخصا بينهم 7 أطفال وإصابة 6 آخرين جراء انفجار مخلفات الحرب والألغام من 27 تشرين الثاني حتى أمس

Lebanon 24
15-12-2024 | 09:18
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