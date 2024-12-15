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الرئيس المصري خلال لقائه قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية: الدولة المصرية تتابع عن كثب الأوضاع الإقليمية والدولية استناداً لثوابتنا السياسية

Lebanon 24
15-12-2024 | 11:34
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