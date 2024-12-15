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الخارجية الأميركية: الوضع الأمني في سوريا لا يزال متقلبا لا يمكن التنبؤ به لذا يجب على المواطنين الأميركيين مغادرة سوريا إن أمكن

Lebanon 24
15-12-2024 | 15:44
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