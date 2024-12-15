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"هآرتس": عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق مع حماس لا يزال غير واضح

Lebanon 24
15-12-2024 | 17:03
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