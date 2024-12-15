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"يونيسف": إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألف طفل في غزة ونحو 1.1 مليون فلسطيني بحاجة لحماية ودعم نفسي
Lebanon 24
15-12-2024
|
18:16
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