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"لبنان 24": رصد تقدم للجيش الاسرائيلي باتجاه وسط الناقورة بالتزامن مع تفجير لمنازل وسماع تمشيط بالرشقات الرشاشة
Lebanon 24
16-12-2024
|
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