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وزير خارجية أيرلندا: قضية غزة قضية أخلاقية وندعم المؤسسات الدولية التي تسعي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

Lebanon 24
16-12-2024 | 02:57
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