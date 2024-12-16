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الجيش الإسرائيلي: نحقق في ما إذا كانت مقاتلات من سلاح الجو رسمت شعار المخطوفين في أجواء إسرائيل صباح اليوم

Lebanon 24
16-12-2024 | 02:59
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