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وزير خارجية فرنسا: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة موارد المساعدات الإنسانية لدعم الشعب السوري

Lebanon 24
16-12-2024 | 04:42
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