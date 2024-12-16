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وزير الخارجية الإسباني: مستقبل سوريا يجب أن يشمل الجميع ويحترم حقوق الأقليات ونتأكد من عدم وجود أي تدخل أجنبي قبل النظر في رفع العقوبات

Lebanon 24
16-12-2024 | 04:58
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