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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,028 شهيداً و106,962 إصابة

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:02
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