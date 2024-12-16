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بوتين: هناك احتمالات كبيرة لاندلاع صراعات في عدد من مناطق العالم وهناك تحالفات عسكرية سياسية جديدة يتم تشكيلها بتحريض من أميركا

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:49
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