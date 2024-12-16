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الرئيس نبيه برّي لـ"الجديد": الجو منيح اليوم وإن شاء الله هناك رئيس في جلسة 9 كانون الثاني

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:51
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جعجع: رفض الرئيس نبيه برّي عقد جلسات من دون مشاركة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يعود لعدم رغبته بعقد جلسة وفي حال اعتمد هذا المبدأ فهو مبدأ خاطئ أدى إلى التعطيل منذ 40 سنة إلى اليوم وأوصل البلد إلى الهاوية التي يتخبّط بها.
lebanon 24
16/12/2024 17:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل
lebanon 24
16/12/2024 17:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: هناك وقت كيّ تتفق الكتل النيابية على مرشح توافقي واذا تمّ تأمين النصاب لجلسة 9 كانون الثاني "ممكن نطلع برئيس"
lebanon 24
16/12/2024 17:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير مصر علاء موسى من السرايا: هذا هو اول استحقاق وستليه امور اخرى كثيرة وهناك جو عام جيد وان شاء الله نبني عليه في الفترة المقبلة وصولا الى انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل وما يتبعه من استحقاقات اخرى
lebanon 24
16/12/2024 17:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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