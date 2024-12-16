Advertisement

أخبار عاجلة

وصول رئيس الوزراء اليوناني إلى السرايا الحكومي حيث في استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": اجتماع ثنائي في هذه الأثناء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره اليوناني في السرايا الحكومي
lebanon 24
16/12/2024 17:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني إلى السرايا حيث يستقبلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتُقام لها مراسم التشريفات الرسميّة
lebanon 24
16/12/2024 17:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى ثكنة بنوا بركات في صور حيث سيرأس بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء
lebanon 24
16/12/2024 17:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سيمون أبي رميا خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا: دولة الرئيس يتحدث باسم كل لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
16/12/2024 17:36:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:36 | 2024-12-16
10:30 | 2024-12-16
10:29 | 2024-12-16
10:16 | 2024-12-16
10:15 | 2024-12-16
09:58 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24