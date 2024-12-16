Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: ستكون هناك أغلبية ساحقة لصالح صفقة التهدئة في غزة ونحن أقرب إليها مما كان عليه الحال في أي وقت مضى

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة دون صفقة تبادل ونحن نعمل لتحقيق ذلك وآمل أن ننجح
lebanon 24
16/12/2024 17:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي: محورا فيلادلفيا ونتساريم لن يكونا عائقين أمام الصفقة
lebanon 24
16/12/2024 17:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الأمن: صفقة التبادل المطروحة ستكون على مراحل
lebanon 24
16/12/2024 17:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك حاجة أمنية كبيرة للتمسك بقمة جبل الشيخ بسبب الوضع في سوريا
lebanon 24
16/12/2024 17:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:36 | 2024-12-16
10:36 | 2024-12-16
10:30 | 2024-12-16
10:29 | 2024-12-16
10:16 | 2024-12-16
10:15 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24