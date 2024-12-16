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أخبار عاجلة
الخارجية الألمانية: المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في سوريا هي أرض سورية ولا نعترف بضمها
Lebanon 24
16-12-2024
|
06:19
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