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رئيس وزراء اليونان: لبنان في قلبنا ووقف إطلاق النار مع إسرائيل وفّر أول نظرة أمل منذ فترة طويلة وجهود الوساطة التي قادتها أميركا وفرنسا جديرة بالتقدير

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:41
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