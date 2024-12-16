رئيس وزراء اليونان: العملية السياسية في سوريا يجب أن تشمل كافة المجموعات هناك وتعالج كل الفوارق والانقسامات لأن الشعب السوري عانى كثيراً ونأمل أن يسمح الاستقرار المستقبلي بعودة النازحين إلى بلدهم

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