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رئيس وزراء اليونان: أشعر بأمل كبير بأن القادة اللبنانيين سينتهزون الفرصة ويعملون معاً من أجل بلد مزدهر ونحن ندعم كل الجهود لسلام مُستدام

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:46
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