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القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الأمن: صفقة التبادل المطروحة ستكون على مراحل

Lebanon 24
16-12-2024 | 07:09
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