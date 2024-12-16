بوصعب بعد لقائه سامي الجميّل: التفكير بكسر فريق على حساب فريق آخر تفكير خاطئ فلا المعارضة تستطيع فرض رئيس على الفريق الآخر ولا الفريق الآخر يمكنه فرض مرشحه من دون التوافق مع بعض أفرقاء المعارضة

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