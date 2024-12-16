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الخارجية الأردنية: الإجراءات الإسرائيلية في الجولان التي تستهدف خلق وقائع جديدة تتطلب موقفا دوليا واضحا يفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي
Lebanon 24
16-12-2024
|
09:29
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