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المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: ترامب أبلغ رئيس الحكومة خلال حديثهما أنه يود أن يرى الحرب تصل إلى نهايتها

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:36
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