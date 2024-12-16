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القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الفرنسية "إيرفرانس" تؤجل مرة أخرى استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 كانون الثاني المقبل
Lebanon 24
16-12-2024
|
10:50
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