الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: التقيت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعت بري في أجواء الزيارة وتباحثنا في مختلف الأمور المهمة لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24