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الجيش الإسرائيلي: ضبط منصات إطلاق قذائف صاروخية ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون في جنوب لبنان

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:27
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