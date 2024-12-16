جنبلاط: نأمل أن يخرج الدخان الأبيض في الملف الرئاسيّ والأحداث التي شهدتها المنطقة كانت بمثابة زلزال لاسيما في سوريا وانتخاب الرئيس ضرورة لتحصين البلاد

Lebanon 24