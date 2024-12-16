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ترامب: نحاول وقف الحرب الرهيبة التي تدور في أوكرانيا مع روسيا وما يحدث هناك أسوأ بكثير مما يروى من كلا الجانبين

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:39
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