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العدو الإسرائيلي يخلي مصابين من قواته بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:40
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