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العاهل الأردني يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 11:48
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