Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: الوضع في روسيا وأوكرانيا سيكون أصعب من الوضع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يقول إنه وبايدن تحدثا كثيرا عن الوضع في الشرق الأوسط (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/12/2024 22:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل 20 كانون الثاني المقبل فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط
lebanon 24
16/12/2024 22:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: رغبة واشنطن في احتكار الوساطة والتضحية بقرارات مجلس الأمن من أسباب تدهور الوضع في الشرق الأوسط
lebanon 24
16/12/2024 22:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
16/12/2024 22:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:07 | 2024-12-16
14:53 | 2024-12-16
14:52 | 2024-12-16
14:44 | 2024-12-16
14:37 | 2024-12-16
14:36 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24