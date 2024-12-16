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ترامب: تركيا نفذت عملية استيلاء غير ودية عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:20
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