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ترامب: كان لدينا 5000 جندي على طول الحدود السورية والآن أصبح لدينا 900

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:25
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