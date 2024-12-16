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رويترز عن مصادر مطلعة: قيمة الذهب في البنك المركزي السوري تبلغ 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية

Lebanon 24
16-12-2024 | 12:55
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