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اجتماع خلال أيام لمسؤولين إسرائيليين ومصريين لحسم عدة نقاط بشأن اتفاق غزة (العربية)

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:49
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