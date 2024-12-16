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"نيويورك تايمز": سوريا ستواصل العمل باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 وعلى المجتمع الدولي التأكد من أن إسرائيل سلتزم بها أيضاً

Lebanon 24
16-12-2024 | 13:53
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