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تركيا تزيل الجدار الفاصل بينها وبين مدينة عين العرب بشمال غرب سوريا (وسائل اعلام سورية)

Lebanon 24
16-12-2024 | 14:32
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