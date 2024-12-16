مصدر أمني فلسطيني لسكاي نيوز عربية: هناك قرار فلسطيني ببدء حملة أمنية في مخيمي طول كرم ونور شمس بمحافظة طول كرم عقب الانتهاء من حملة مخيم جنين

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