Advertisement

أخبار عاجلة

الموفد الفرنسي إلى سوريا: فرنسا تقف إلى جانب السوريين خلال المرحلة الانتقالية

Lebanon 24
17-12-2024 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: من مصلحتنا نجاح سوريا في المرحلة الانتقالية
lebanon 24
17/12/2024 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة العامة للفصائل المسلحة في سوريا: الشرع يؤكد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وضرورة التعامل بحذر في المرحلة الانتقالية
lebanon 24
17/12/2024 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: اتفقت مع نظيري الأميركي على "المبادئ المطلوبة" لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا
lebanon 24
17/12/2024 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: لا نريد أن تسقط سوريا في الفوضى والمرحلة القادمة يجب أن تشمل جميع السوريين دون إقصاء
lebanon 24
17/12/2024 13:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-12-17
05:58 | 2024-12-17
05:53 | 2024-12-17
05:50 | 2024-12-17
05:39 | 2024-12-17
05:36 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24