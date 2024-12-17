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العربية: دبابات إسرائيلية تحاصر عائلات نازحة وسط إطلاق نار بمنطقة المواصي في رفح

Lebanon 24
17-12-2024 | 03:55
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