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خامنئي: البعض توهم أن المقاومة انتهت في المنطقة بعد ما تم فعله في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لكنهم مخطئون للغاية

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:09
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