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خامنئي: غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء ومع ذلك صامدة وتقاوم ولبنان يقاوم أيضاً

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:09
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