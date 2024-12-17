خامنئي: روح نصر الله حية وروح السنوار حية وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسدياً فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر

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