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القناة 12 الاسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي: نأمل أن نمضي قدما في وضع الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:25
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