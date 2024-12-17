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شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز سامي أبي المنى: على الدول الأجنبيّة والأمم المتّحدة الضغط على العدوّ لعدم خرق اتّفاق وقف النّار وعلى الدولة اللبنانيّة أن تلتزم به كما عليها انتخاب رئيس

Lebanon 24
17-12-2024 | 09:11
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