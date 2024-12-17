أبي المنى: الدروز في سوريا ركن ثابت فيها واليوم هم قادرون على التفاعل مع الواقع الجديد بمسؤوليّة مشتركة ويجب احترام خصوصيّتهم من قبل الدول المعنيّة بالواقع الجديد

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