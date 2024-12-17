رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط: لا بد من تصحيح بعض الأخطاء التاريخية لدى البعض ونريد سوريا ديمقراطية متعددة متنوعة يقرر أهلها مستقبلها

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