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أردوغان مغردا بالعربية: أعلنّا استئناف عمل سفارتنا في دمشق وستواصل تركيا دعم أشقائها السوريين

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:33
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