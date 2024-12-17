Advertisement

أخبار عاجلة

حمية: بالنسبة لإعادة الإعمار بعد التنسيق مع الجهات المختصة وموافقة هيئة الشراء تم عرض دفتر الشروط واتخذ القرار بالموافقة عليه

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى: نطالب نتنياهو وصناع القرار بإظهار روح القيادة واتخاذ القرار الأخلاقي لإعادة المخطوفين
lebanon 24
17/12/2024 19:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اليوم تبدأ مسيرة الألف ميل لإعادة الإعمار وملتزمون تطبيق القرار 1701
lebanon 24
17/12/2024 19:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة التفاوض السورية: يجب العمل على دستور جديد وتنظيم استفتاء عليه
lebanon 24
17/12/2024 19:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال علي حمية: كلّ ما قمنا به على مستوى الوزارة كان بالتنسيق وبتوجيه من الرئيس ميقاتي
lebanon 24
17/12/2024 19:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:38 | 2024-12-17
12:30 | 2024-12-17
12:30 | 2024-12-17
12:29 | 2024-12-17
12:28 | 2024-12-17
12:26 | 2024-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24